Gauff viert verjaardag met eenvoudige zege op Mertens in Indian Wells

De 22-jarige Navarro maakte vorig jaar april haar entree in de top honderd, speelde drie maanden later haar eerste finale, die ze verloor, en veroverde in januari in Hobart haar eerste titel. Ze boekte tegen Sabalenka haar eerste zege op een speelster uit de top vijf van de wereld.

Bedwinger Djokovic verliest

Bij de mannen belandde de Italiaan Luca Nardi een dag na zijn sensationele zege op Novak Djokovic weer met beide benen op de grond. Hij verloor in de achtste finales met 4-6, 3-6 van de als zeventiende geplaatste Amerikaan Tommy Paul.

In de bovenste helft van het schema is ook Holger Rune door naar de laatste acht, maar makkelijk ging dat niet. Tegen de Amerikaan Taylor Fritz verloor de Deen de eerste set met 6-2 en overleefde hij in de tweede set een matchpoint. Vervolgens trok Rune de partij alsnog naar zich toe: 2-6, 7-6 (2), 6-3.