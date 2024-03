Australian Open-kampioene Sabalenka blaast aftocht in Indian Wells

De Amerikaanse Emma Navarro heeft op het sterk bezette hardcourttoernooi van Indian Wells voor een flinke verrassing gezorgd. De nummer 23 van de wereld versloeg in de achtste finales Aryna Sabalenka, de mondiale nummer twee: 6-3, 3-6, 6-2.

Navarro sprong efficiënter om met haar kansen. Ze verzilverde vier van de vijf breakpoints. Australian Open-winnares Sabalenka kreeg een breekkans meer, maar miste er vier.

Opmars

De 22-jarige Navarro maakte vorig jaar april haar entree in de top 100, speelde drie maanden later haar eerste finale, die ze verloor, en veroverde in januari in Hobart haar eerste titel.

Ze boekte tegen Sabalenka haar eerste zege op een speelster uit de top vijf van de wereld.