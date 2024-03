Oplichters opgepakt die families van omgekomen vluchtelingen uitmolken

De Spaanse politie heeft een crimineel netwerk ontmanteld dat jarenlang families van vermiste en omgekomen migranten oplichtte. Ze vroegen geld om informatie over hun familieleden op te sporen of hun lichamen te repatriëren, maar het bleek allemaal nep.

De politie heeft 14 mensen opgepakt in de Zuid-Spaanse steden Almería, Murcía en Jaén. Zij worden verdacht van fraude, valsheid in geschrifte, omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie. De politie heeft ook auto's en een bedrag van 70.000 euro in contanten in beslag genomen.

De oplichters benaderden mensen in Algerije en Marokko via nepprofielen op sociale media. Ze boden aan om tegen betaling hun familieleden op te sporen die bij hun overtocht naar Spanje vermist zijn geraakt of zijn omgekomen. Hierbij deden ze zich voor als tussenpersonen voor officiële instanties die toegang hebben tot mortuaria en uitvaartcentra.

Ook lieten ze de families illegale contracten tekenen om lichamen te kunnen identificeren en te repatriëren. Ze maakten hen wijs dat er geen andere manier was om het lichaam van hun familielid terug te krijgen, en lieten zich vooraf betalen.

Meeste lichamen nooit gevonden

Jaarlijks proberen tienduizenden mensen vanuit Afrika Europa te bereiken. Velen overleven de gevaarlijke bootreis niet, en van de meeste drenkelingen wordt het lichaam nooit gevonden, laat staan geïdentificeerd. Volgens hulporganisatie Walking Borders zijn vorig jaar 6.618 mensen omgekomen bij hun poging om Spanje te bereiken. De meeste doden vielen op de route van West-Afrika naar de Canarische Eilanden, die onder Spanje vallen.