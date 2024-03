Vanaf nu staan Texelaars na ziekenhuisopname 's nachts niet meer op straat

Overnachten in de hal

Mariëlle riep via Facebook mensen op hun ervaringen te delen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Zo schreef een mevrouw die een beroerte had gehad dat ze geen ambulance durfde te bellen uit angst dat ze 's avonds niet meer terug naar het eiland kon. Een man werd met hartklachten naar het ziekenhuis gebracht, maar toen artsen geen oorzaak konden vinden werd hij om middernacht ontslagen. "Hij had niets bij zich", zegt Mariëlle. "Zelfs geen bril."

De man mocht de nacht uiteindelijk in de hal van het ziekenhuis doorbrengen. Maar dat is niet toereikend, vond Mariëlle. "We leven in 2024. Al is het maar een kamertje met een bed en een paar stoeltjes waar mensen tussen 22.00 uur en 6.00 uur kunnen verblijven."

Familiekamers

Hoewel het ziekenhuis in een eerste reactie aangaf geen hotel te zijn, kwam er na gesprekken met de nieuwe Texelse burgemeester Mark Pol toch een oplossing.

Die werd gevonden in twee familiekamers van het ziekenhuis. De kamers zijn eigenlijk bedoeld voor ouders van kinderen die in het ziekenhuis liggen en voor partners van vrouwen die op de kraamafdeling verblijven. Vanaf nu mogen ook patiënten die worden ontslagen nadat de laatste boot terug naar Texel al weg is er overnachten.

De verwachting is dat er altijd een familiekamer beschikbaar is voor de Texelaars. Als beide kamers toch bezet zijn, worden de ontslagen patiënten weer doorverwezen naar een nabijgelegen hotel. En indien nodig worden ze voorzien van kleding.