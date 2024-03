Hans Teeuwen: 'Ik mag luchtdrukpistool weer ophalen bij de politie'

Cabaretier Hans Teeuwen mag het gisteren in beslag genomen luchtdrukpistool weer ophalen bij de politie. Dat zegt Teeuwen tegen de NOS.

De cabaretier kreeg gisteren de politie op bezoek vanwege de luchtbuks die in beeld kwam in een door hem opgenomen persiflagefilmpje over burgemeester Femke Halsema. Volgens de politie had Teeuwen de Wet wapens en munitie overtreden. Daarin staat dat voorwerpen die qua vorm en afmetingen sprekend lijken op vuurwapens zijn verboden.

Nu kan Teeuwen het wapen blijkbaar weer terugkrijgen. "Ik mag hem op gaan halen, maar ik zit dus te denken: ik geef hem aan Halsema cadeau, dus dat ze hem mogen houden. Als een soort herinnering aan de schande van zondag."

De cabaretier doelt op de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam. Overlevenden van de Holocaust en nabestaanden werden daarbij geconfronteerd met schreeuwende en joelende demonstranten, die volgens verschillende getuigen ook antisemitische leuzen riepen.

Burgemeester Halsema bezocht eergisteren Holocaustoverlevende Rudie Cortissos, die zondag werd geconfronteerd met gejoel van demonstranten. Cortissos en zijn achterkleindochter hadden bij de opening een rol bij de inzegening van het museum.

Buks als herinnering

Halsema noemde op sociale media het gedrag van de demonstranten "afschuwelijk en onrechtvaardig". Ze zei dat ze tegen Cortissos heeft gezegd hoezeer het haar spijt "en dat er voor antisemitisme nooit, maar dan ook nooit een excuus is."

Een woordvoerder van de politie Amsterdam wil niet reageren op de uitspraken van Teeuwen. De cabaretier zelf heeft in een nieuwe post op Instagram wel gereageerd op de situatie. Hierin herhaalt hij dat hij de luchtbuks niet op wil halen en vraagt hij de politie het pistool te geven aan "hun baas", burgemeester Halsema "als herinnering aan de schande van 10 maart", doelend op de protestacties bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum.

"Laat mijn buks dan maar dienen als een herinnering", besluit hij.