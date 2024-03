Amerikaan overleden die ruim 70 jaar in ijzeren long leefde

De Amerikaan die ruim zeventig jaar een groot deel van zijn dag in een zogenoemde ijzeren long leefde is op 78-jarige leeftijd overleden. Paul Alexander overleefde het poliovirus, maar raakte verlamd en moest vanaf zijn zesde in de long liggen om te overleven.

Een ijzeren long is een groot apparaat dat vanaf 1927 werd gebruikt om slachtoffers van polio die verlamd raakten te helpen met ademen. Door onderdruk rondom de borst wordt het de patiënt makkelijker gemaakt om in te ademen, gevolgd door overdruk om adem uit te kunnen blazen. De laatste ijzeren longen werden eind jaren 60 gemaakt, maar ook tot ver daarna werden ze nog ingezet voor patiënten die geen slangen in hun luchtwegen verdroegen.

Alexander vertelde in een interview in 2020 dat hij zich herinnerde hoe hij na zijn verlamming wakker werd in het ziekenhuis en "rijen en rijen met ijzeren longen zag die vol zaten met kinderen". Alexander kon na verloop van tijd de long verlaten, maar bleef ervan afhankelijk als hij moest slapen omdat hij anders niet kon ademen.

Lange gesprekken, leren, lachen

Op zijn 21e werd hij de eerste persoon die op een middelbare school in Dallas slaagde voor zijn examen zonder fysiek lessen gevolgd te hebben. Daarna ging hij rechten studeren in Texas. Als advocaat verdedigde hij vanuit een speciale rolstoel cliënten in de rechtbank.

Volgens zijn broer liet hij zich niet tegenhouden door zijn verlamming en bezocht hij alle continenten. "Mijn broer kon moeiteloos de aandacht in een kamer krijgen. Wat een flirt was hij! Hij hield van goed eten, wijn, vrouwen, lange gesprekken, leren en van lachen." Op sociale media was de goedlachse Alexander ook populair: op TikTok had hij meer dan 300.000 volgers.

Op latere leeftijd moest hij weer op permanente basis in de ijzeren long. Hij kreeg corona en werd in februari in een ziekenhuis opgenomen. Daarvan herstelde hij niet meer goed. Voor zover bekend was Alexander de laatste Amerikaan die nog in een ijzeren long leefde.