Musk bezoekt Teslafabriek bij Berlijn na stroomstoring: 'Deutschland rocks'

De enige grote Teslafabriek of "Gigafactory" van Tesla in Europa, lag stil door een stroomstoring die was veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsmast. Autoriteiten in de deelstaat Brandenburg hebben gezegd dat ze vermoeden dat die brand is aangestoken.

Een extreem-linkse organisatie die zich de Vulkangruppe noemt claimt achter de brand te zitten. De groepering beschuldigt Tesla van "extreme uitbuiting" en roept op tot de "volledige vernietiging van de gigafabriek". Het Duitse federale parket heeft het onderzoek naar de brand overgenomen. Tesla denkt dat de brand het bedrijf vele honderden miljoen euro's heeft gekost.

Uitbreidingsplannen

De fabriek werd in maart 2022 geopend. Milieuactivisten protesteerden vóór de mogelijke brandstichting tegen uitbreidingsplannen van Tesla. Om die uit te voeren moet een stuk bos van meer dan 100 hectare worden gekapt.

Dat heeft geleid tot weerstand van milieuactivisten, maar ook van omwonenden, die zich verder zorgen maken over de mogelijke gevolgen voor de watervoorziening in het gebied.

Bij zijn bezoek reageerde Musk op de vraag van verslaggevers of hij nog steeds van plan is de fabriek uit te breiden. "Absoluut", klonk het. Er werken ongeveer 12.500 mensen in de fabriek.