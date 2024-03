Verbijstering en afkeer in België na dagenlange marteling in gevangenis

De Antwerpse gevangenis, waar het martelen plaatsvond, kampt al jaren met problemen. "Dat dit precies daar gebeurt hoeft niet te verbazen", zegt criminoloog Tom Daems van de KU Leuven.

Het overbevolkte oude gebouw staat symbool voor de problemen in het Belgische gevangeniswezen. Al decennia kampen de Belgen met overvolle gevangenissen. Drie man op een cel is geen uitzondering.

Daems vraagt zich af hoe het kan dat er drie dagen lang niemand alarm heeft geslagen. "Het is ook bijna niet voor te stellen dat niemand iets heeft gemerkt in een gevangenis die zo overbevolkt is."

'Langslepend probleem'

De overbevolkingsproblematiek sleept al lang, verzucht hij. "Af en toe komt het in het nieuws als het personeel er tegen opstaat."

De afgelopen weken bereikten de spanningen een hoogtepunt, vertelt de criminoloog. "Dat heeft te maken met een recordaantal gevangenen: een bezetting van 125 procent, dat zou je aan geen enkel ziekenhuis verkocht krijgen." Sinds begin dit jaar zitten er meer dan 12.000 mensen gevangen.

De afgelopen maanden weigerden de cipiers regelmatig meer gedetineerden toe te laten. Dat is niet eerder voorgekomen, weet Daems. "Dat doen ze nu ook in andere gevangenissen. Ze zeggen: we hebben er genoeg van, we doen de poort dicht. Dat is ongekend."

Onder anderen de gevangenisdirecteur zegt geschokt te zijn door de mishandeling: