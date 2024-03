Wilders bereid premierschap op te geven, partijleiders blijven in Kamer bij nieuw kabinet

De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB zijn bereid om in de Tweede Kamer te blijven zitten als er een nieuw kabinet komt. Bronnen rond de partijen zeggen dat de vier dat hebben afgesproken onder leiding van informateur Putters. Op basis daarvan gaan ze nu verder praten.

Het zou betekenen dat de leider van de grootste partij, Geert Wilders, geen premier wordt van een nieuw kabinet. Wilders zelf wil daar nog niets over zeggen, maar de andere partijen hebben het als harde eis gesteld om verder te praten, zo bevestigen de bronnen. Ook VVD-leider Yesilgöz, die nu nog demissionair minister van Justitie is, is bereid de Kamer in te gaan.

De vier partijen volgen daarmee de definitie die veel deskundigen hanteren voor een extraparlementair kabinet. Zo'n kabinet heeft een lossere band met de Tweede Kamer dan een gewoon kabinet en geen gedetailleerd regeerakkoord. De ministers en staatssecretarissen komen in veel gevallen van buiten de politiek, maar kunnen wel lid zijn van een politieke partij.

Wens van Omtzigt

Een extraparlementair kabinet was vanaf het begin een wens van NSC-leider Pieter Omtzigt. De andere partijen waren er aanvankelijk veel minder enthousiast over. Maar in het debat na de vorige fase zei Yesilgöz al dat ze toch bereid was over zo'n vorm te onderhandelen, mits de NSC ook bewindslieden zou gaan leveren.

Morgen komt informateur Putters met zijn eindverslag. Daarin zal hij ook staan wat de vier partijen precies verstaan onder een extraparlementair kabinet. Gisteren zei Putters dat er "een volgende stap" gezet kan worden in de kabinetsformatie.