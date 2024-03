Losgeld geëist voor ontvoerde Nigeriaanse kinderen

De kidnappers die vorige week 286 kinderen en medewerkers van een school in Nigeria ontvoerden, hebben losgeld geëist. Ze willen een bedrag van 1 miljard naira (ruim 620.000 dollar) in ruil voor vrijlating van de gegijzelden.

De woordvoerder van de families van de gijzelaars kreeg een telefoontje van de ontvoerders met de eis. Ze willen dat het losgeld binnen twintig dagen na de ontvoering betaald wordt, en dreigen alle kinderen te vermoorden als dat niet gebeurt.

De eis komt bijna een week nadat de kinderen tijdens de dagopening werden meegenomen van hun school in Kuririga, in het noordwesten van Nigeria. Wie de ontvoerders zijn, is niet duidelijk. De veiligheidsdiensten zeggen maatregelen te nemen om alle kinderen en medewerkers vrij te krijgen.