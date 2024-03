Uitbreiding defensielocaties: 2200 reacties van burgers en bedrijven

Meer dan 2200 burgers en bedrijven hebben gereageerd op de plannen van Defensie om het aantal militaire locaties uit te breiden. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer.

De 2200 inzenders reageerden op verschillende (digitale) inspraakmogelijkheden die het ministerie van Defensie had georganiseerd. Dit om draagvlak voor de plannen te krijgen, maar ook om op nieuwe ideeën te komen.

"Burgers, bedrijven, andere overheden en belangenorganisaties hebben veel en goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak", schrijft Van der Maat. "Ik ben hier blij mee. Het toont de betrokkenheid aan van insprekers bij de opgave waar Defensie voor staat, maar ook de bezorgdheid over de effecten op lokaal niveau."

Munitieopslag en schietterreinen

De reacties gaan over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dat werd in december bekendgemaakt. Defensie wil het aantal terreinen en activiteiten uitbreiden. Het gaat bijvoorbeeld om oefeningen met helikopters en explosieven, trainingen in bewoond gebied, munitieopslag, schietterreinen en meer vliegoefeningen boven zee vanuit de vliegbasis Leeuwarden.

Het aantal reacties is groter dan gedacht. Het ministerie gaat ze bestuderen en organiseert dan in juni door heel Nederland "gebiedsbijeenkomsten".

Zorgen over geluidsoverlast

Eerder werd duidelijk dat in betrokken gemeenten zorgen zijn over geluidsoverlast door meer vliegbewegingen en oefeningen met explosies. Ook zijn er bezwaren tegen uitbreiding van defensieterreinen vanwege mogelijke schade aan de natuur.

Er zijn ook andere geluiden, zoals voorstellen om defensieterreinen te gebruiken voor zonnepanelen. En Lelystad Airport, dat van de Tweede Kamer niet open mag voor commerciële luchtvaart, wordt genoemd voor de defensie-uitbreidingen.