Kelderman verliest roze leiderstrui op voorlaatste dag Giro

Lang zat Kelderman op zijn gemak in het peloton, maar op zo'n dertig kilometer van de streep had hij geen antwoord op de versnelling van Dennis en Hart. Keldermans ploeggenoot en directe concurrent Jai Hindley kon wel mee, net als donderdag.

De twintigste etappe over 190 kilometer van Alba naar het Italiaanse ski-oord Sestriere ontrolde zich volgens hetzelfde scenario als de etappe van donderdag over de Stelvio. Dennis toonde zich de ideale gangmaker voor Hart en onderhield zo'n imposant tempo dat de concurrenten een voor een moesten lossen.

Wilco Kelderman is in de laatste bergetappe van de Giro d'Italia, en de voorlaatste rit van de Ronde, zijn roze leiderstrui kwijtgeraakt. De kopman van Sunweb werd in de tweede van drie beklimmingen gelost door het Ineos-koppel Tao Geoghegan Hart en Rohan Dennis en had op de finish 1.36 achterstand op ritwinnaar Hart.

Kelderman, in het gezelschap van Pello Bilbao, João Almeida, Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo, verloor in de tweede klim 1.40 op de drie vooraan. In de slotklim van 11 kilometer slonk de marge tot 1.07, maar toen Hindley vooraan drie keer probeerde weg te springen bij het Ineos-koppel groeide het verschil weer.

Roze trui voor Hindley

Hindley wist Dennis te lossen, maar Hart bleek een taaie en won de eindsprint. Hindley en Hart stonden op respectievelijk slechts twaalf en vijftien seconden van Kelderman in het klassement en bogen de achterstand om in een ruime voorsprong. Hart staat nu tweede in het algemeen klassement, maar met exact dezelfde totaaltijd als Hindley.