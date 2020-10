Kelderman verliest roze leiderstrui op voorlaatste dag Giro

Wilco Kelderman is in de laatste bergetappe van de Giro d'Italia, en de voorlaatste rit van de Ronde, zijn roze leiderstrui kwijtgeraakt.

De renner van Sunweb zat lang op zijn gemak in het peloton, maar had op zo'n 30 kilometer van de streep geen antwoord op een versnelling van directe concurrenten Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart, die respectievelijk op slechts twaalf en vijftien seconden stonden in het klassement. Geoghegan Hart klopte Hindley nog in de slotmeters.

Op de streep was het verschil met de beide renners opgelopen tot 1.36 in het nadeel van Kelderman.

(later meer)