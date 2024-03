Tienduizenden mensen van buiten EU werken hier met Poolse werkvergunning

Vroeger ging het vooral om Oekraïners. Maar sinds de oorlog aldaar, zoeken Poolse en Litouwse uitzendbureaus het verderop. Inmiddels rekruteren ze mensen in Oezbekistan en Wit-Rusland, maar ook uit India en verder.

"Die EU-detacheringsrichtlijn is daar nooit voor bedoeld", zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad voor Migratie. "Het was ooit bedoeld om personeel van EU-landen makkelijk in andere EU-landen te kunnen laten werken. Dat valt onder het vrij verkeer van diensten."

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat mensen van buiten de EU, als ze een werkvergunning hebben in een van de EU-landen, ook onder dat vrij verkeer van diensten vallen.

Uitbuiting

Weliswaar bestaat er sinds 2020 een meldplicht voor deze gedetacheerde werknemers van buiten de EU, maar de adviesraad heeft het vermoeden dat veel personen niet gemeld zijn en toch hier werken. "Dit werkt uitbuiting in de hand", aldus Kremer. Ze pleit dan ook voor meer controle op deze Europese sluipweg voor arbeidsmigranten.

Volgens de adviesraad kan Nederland wel iets doen tegen deze ontwikkeling. Dat kan door de flexibilisering van de arbeidsmarkt te beperken, door strikter te controleren of bedrijven de voorwaarden voor detachering wel naleven en door in Brussel te vragen om herziening van de EU-detacheringsrichtlijn door de vrijheid van diensten voor niet-EU-burgers te beperken.

Maximaal twee jaar

Vooral de bouw, de industrie, de distributiecentra en de seizoensarbeid in de landbouw maken van deze detachering van buiten de EU gebruik. Het gedetacheerde personeel mag maximaal twee jaar blijven. Vrachtwagenchauffeurs vormen een bijzondere categorie omdat ze uiteraard niet lang in Nederland blijven. Toch vallen chauffeurs die voornamelijk in Nederland laden en lossen, onder de Nederlandse wet- en regelgeving.

FNV-bestuurder Edwin Atema spreekt dagelijks met chauffeurs over hun arbeidsomstandigheden en maakt zich daar grote zorgen over. Onder meer omdat ze, als ze werken via de detacheringsrichtlijn, niet een Nederlandse rijvaardigheidstest hoeven af te leggen. Tenminste honderdduizend chauffeurs van buiten de EU zijn in Nederland jaarlijks gemeld bij het meldloket. Hoeveel het er echt zijn, weet niemand. Het gaat daarbij vaak om chauffeurs die voor Nederlandse bedrijven werken die de chauffeurs inhuren via een bedrijf in Polen.