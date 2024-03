Vijfde nacht op rij te veel mensen in Ter Apel, problemen stapelen zich op

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven vannacht opnieuw meer dan 2000 asielzoekers. Het maximum, dat door de rechter werd opgelegd, is daarmee voor de vijfde nacht op rij overschreden. De komende tijd stapelen de problemen voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich nog verder op, omdat een aantal opvanglocaties dichtgaat.

De nachtopvang in Tweede Exloërmond sluit bijvoorbeeld eind deze maand. Daar worden asielzoekers vanuit Ter Apel 's nachts naartoe gebracht om te voorkomen dat ze in een wachtruimte moeten slapen. Er kunnen elke nacht maximaal 200 mensen terecht, maar een vervangende locatie is er nog niet.

In Biddinghuizen staat een tijdelijke noodopvang waar plek is voor 1450 personen. Daardoor werd Ter Apel de afgelopen tijd wat ontlast, maar ook die opvanglocatie sluit binnenkort. Uiterlijk 7 april moet het terrein leeg zijn vanwege festivals die eraan komen. Volgens een woordvoerder van het COA verbleven maandag nog 1100 mensen in Biddinghuizen.

Noodopvang uitgesteld

De woordvoerder laat weten dat er hard wordt gewerkt om nieuwe locaties te vinden. Bepaald makkelijk gaat dat niet. "We zijn mensen in hotels aan het onderbrengen, maar dat gaat niet heel vlot. Veel mensen zijn daar niet blij mee."

Zo had de gemeente Epe aangekondigd 276 asielzoekers onder te brengen in een hotel, maar de omwonenden spanden een kort geding aan. De gemeente besloot vervolgens de noodopvang uit te stellen, schrijft RTV Noord.

Overlooplocatie

Over twee weken komen er wel 250 plekken bij het WTC Expo in Leeuwarden. De gemeente communiceerde eerder dat de opvang 18 maart zou opengaan, later werd dat bijgesteld naar 25 maart. De botenbeurs die de afgelopen dagen in de zaal plaatsvond, moet nog worden afgebouwd. Het WTC wordt een overlooplocatie, bestemd voor nieuwe asielzoekers die nog niet kunnen worden opgevangen in Ter Apel. Ze kunnen maximaal tien dagen in Leeuwarden blijven.

Totdat die locatie wordt geopend, lijkt het niet te lukken om weer onder de 2000 nasielzoekers te komen in Ter Apel. Als gevolg daarvan loopt de boete die het COA aan de gemeente Westerwolde moet betalen steeds verder op.

Rekeningnummer gemeente

In totaal is het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel nu zeven keer overschreden. De teller van de boete aan de gemeente Westerwolde staat op 105.000 euro. Het COA heeft Westerwolde om een rekeningnummer gevraagd, schrijft persbureau ANP. Waar de gemeente het geld aan gaat besteden, is nog niet duidelijk.

Over de interpretatie van de uitspraak van de rechter bestaat nog enige discussie. Het COA zegt dat het alleen in de ochtend de aanwezigen goed kan tellen, gebaseerd op het aantal beslapen bedden. Daarna is het een komen en gaan van mensen.

Volgens de gemeente Westerwolde kunnen er overdag vaker meer dan 2000 mensen aanwezig zijn. "Volgens de bestuursovereenkomst mogen per dag, dus niet ieder dagdeel, niet meer dan 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum verblijven", aldus een woordvoerder tegen het persbureau. Beide partijen gaan hierover binnenkort met elkaar in overleg.