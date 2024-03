Wetsvoorstel dat kan leiden tot TikTok-verbod in VS neemt eerste horde

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben in grote meerderheid voor een wetsvoorstel gestemd wat kan leiden tot een verbod voor TikTok. Niet eerder was de toekomst van de app in Amerika zo onzeker. Tegelijkertijd kan de Senaat mogelijk de redding zijn van het platform. Het verbod speelt omdat de Amerikanen bang zijn dat de Chinese overheid via TikTok veel data in handen krijgt.

Het voorstel, dat 352 stemmen voor kreeg en 62 tegen, vraagt niet direct om een verbod. In plaats daarvan wordt het Chinese moederbedrijf van TikTok, ByteDance, gedwongen om de app waarmee korte video's kunnen worden gedeeld te verkopen. Het is maar zeer de vraag of de regering in Peking dat zou toestaan.

Vindt er geen verkoop plaats, dan is er feitelijk wel sprake van een verbod. De downloadwinkels van Apple en Google mogen dan de app niet meer aanbieden, hetzelfde geldt voor de hostingprovider.

'Gehaast tot stand gekomen'

Voordat er over het voorstel werd gestemd was er een debat. Daarin kwamen ook een aantal tegenstanders aan het woord. De Republikein Massie vreest dat door de wet de vrijheid van meningsuiting van Amerikanen wordt ingeperkt.

Alexandria Ocasio-Cortez, een prominent Democratisch Congreslid, laat via X weten tegen te stemmen. "Dit wetsvoorstel is heel gehaast tot stand gekomen", zei ze onder meer. Ook benadrukt ze dat zorgen over de nationale veiligheid in het openbaar moeten worden toegelicht voordat er over de wet wordt gestemd.

Haar partijgenoot Nancy Pelosi, oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is juist voor. In haar ogen is de app een bedreiging voor de democratie, omdat die misinformatie verspreidt. Ze stelt dat dit een poging is "om TikTok beter te maken".

Tot het einde doorvechten

Met de stemming in het Huis van Afgevaardigden achter de rug zijn alle ogen nu gericht op de Senaat. Pas als die ook instemt, kan de wet naar president Biden. Die heeft al te kennen gegeven deze te zullen tekenen. Waar het al snel duidelijk was dat de leden van het Huis vóór zouden zijn, is dat bij de Senaat nog zeer de vraag. Daar klinkt meer kritiek op het voorstel.

TikTok zal die onzekerheid ten volle willen benutten. De topman is deze week toevallig in Washington en gaat nu de tijd gebruiken om zoveel mogelijk senatoren te spreken en hen ervan te overtuigen dat dit verbod een slecht idee is.

Bovendien zal TikTok vermoedelijk via juridische procedures proberen de wet alsnog te blokkeren als het voorstel erdoor komt. Het bedrijf zal tot het einde doorvechten voor behoud van de app, er staat te veel op het spel.

Gevolgen ook voelbaar in Nederland

Als het uiteindelijk tot een verbod komt, zullen de gevolgen groot zijn, verwacht Joey Scheufler, directeur van Prappers, een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van TikTok-video's voor bedrijven en de overheid. "Ik denk dat Nederlandse gebruikers er heel veel van gaan merken."

Veel video's die Nederlandse gebruikers bekijken, zijn afkomstig uit Amerika, zegt hij. "Eigenlijk alle trends komen uit Amerika. En je ziet dat veel makers en influencers in Nederland Amerikanen gewoon nadoen." Met als gevolg dat TikTok saaier wordt, aldus Scheufler.

Hoewel het verbod dus niet wereldwijd is, kunnen de gevolgen wel groot zijn. Scheufler denkt zelfs dat het het begin van het einde kan zijn voor het platform, vooral omdat gebruikers dan mogelijk eerder kiezen voor alternatieven van Instagram (Reels) of YouTube (Shorts).