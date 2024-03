Noodfonds energie sluit overmorgen, meer dan 150.000 aanvragen

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening hebben nog twee dagen de tijd om een aanvraag voor ondersteuning te doen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daarna is er waarschijnlijk geen geld meer beschikbaar, schrijft demissionair minister Schouten (Armoedebestrijding) aan de Tweede Kamer.

Sinds het fonds op 22 januari open ging, hebben 157.000 huishoudens een aanvraag ingediend. Het geld is afkomstig van de overheid en een aantal grote energiebedrijven. Aanvankelijk zat er 60 miljoen euro in de pot, maar dat bedrag werd half februari opgehoogd met nog eens 24 miljoen euro om nog meer mensen te kunnen helpen.

Het grote aantal aanvragen dat wordt toegekend laat volgens Schouten zien "dat voor veel huishoudens de energierekening nog steeds zwaar drukt op hun uitgaven."

De aanvraag gaat via de computer. Nationaal Ombudsman Van Zutphen was deze maand kritisch over die procedure. Hij noemde die "oneerlijk", omdat kwetsbare mensen financiële hulp kunnen mislopen, bijvoorbeeld omdat ze geen DigiD hebben.