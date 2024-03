De zon scheen weleens feller in Dortmund: 'Wij doen het beter dan velen denken'

Zo is de kwestie tussen verdediger Mats Hummels (35) en trainer Edin Terzic. Het rommelt volgens het Duitse BILD al enige tijd tussen de twee, die met name zouden botsen over de speelwijze van Dortmund.

De ervaren Hummels kreeg in Eindhoven nog een basisplaats, door het plotselinge afhaken van de zieke Niklas Süle, maar is geen vaste waarde meer bij Dortmund. En dat steekt de wereldkampioen van 2014, die in Dortmund een aflopend contract heeft.

Toch gaat Terzic woensdagavond hoogstwaarschijnlijk weer een beroep op Hummels doen, omdat centrale verdediger Nico Schlotterbeck is geschorst.