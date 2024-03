Vanavond op tv: Onbegrip over onderzeeërs • Belgische gevangene gemarteld • Nieuwe migratiecijfers • Abramović in het Stedelijk

Migranten van buiten de EU

Ieder jaar werken er meer mensen van buiten de EU in Nederland. En dat terwijl er niet meer werkvergunningen voor deze mensen worden verstrekt. Dat blijkt uit een rapport van de adviesraad voor migratie dat vandaag verschijnt.

Omdat het moeilijk is om een werkvergunning te krijgen voor personeel van buiten de EU en er dus maar een paar duizend vergunningen per jaar worden verstrekt, maken werkgevers in lagelonenberoepen steeds meer gebruik van een legale Europese omweg. Via detachering uit vooral Polen en Litouwen is het wel mogelijk om deze mensen naar Nederland te halen, zo blijkt.