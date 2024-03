Kopecky wint Nokere Koerse, Bettiol na solo van 30 kilometer beste in Milaan-Turijn

Bettiol wint Milaan-Turijn

Alberto Bettiol heeft in Italië de oudste koers op de wielerkalender gewonnen. In de finale van de 105de editie van Milaan-Turijn sprong hij weg bij zijn medevluchters en pakte hij een voorsprong van zo'n 40 seconden. Later liep dit terug tot tien tellen, maar zijn achtervolgers konden hem niet meer bijhalen.

Het ene jaar is deze koers een feestje voor de sprinters, het andere jaar zit er een aantal colletjes in de finale. Dat was dit keer het geval. Op 30 kilometer van de meet werd het peloton uiteengereten door UAE Emirates, waarna Bettiol er middels een verschroeiende demarrage vandoor ging.

Achter de renner van EF Education eindigden UAE-renners Jan Christen, Marc Hirschi en Diego Ulissi op de plekken twee, drie en vier.