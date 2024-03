Kopecky en Wiebes vallen, maar eindigen als eerste en tweede in Nokere Koerse

Lotte Kopecky heeft voor de tweede keer in haar carrière Nokere Koerse op haar naam geschreven. De 28-jarige wereldkampioene uit België kwam na 127 kilometer, waarvan 17 over kasseien, solo over de finish.

Met nog 14 kilometer te gaan trok Kopecky, die eerder op de dag gevallen was, hard door op de kasseien van de Lange Ast. Een strook van 400 meter met 5,2 procent stijging. Alleen Lorena Wiebes, Lily Williams en Arlenis Sierra konden haar volgen.

Wiebes was ook betrokken bij de valpartij waar Kopecky (die met gescheurd tricot over de finish kwam) naar de grond ging.

Kopecky, die net als Wiebes bij SD Worx rijdt, bleek net als vorig jaar de beste in Nokere. Ze ging er op 7 kilometer solo vandoor en had binnen een mum van tijd een halve minuut te pakken. Wiebes, die de wedstrijd in 2019 en 2022 won, eindigde voor Williams als tweede.