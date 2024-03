Argeloze oversteker en greppels, maar Merlier en Kopecky weer beste in Nokere

Met nog 14 kilometer te gaan trok Kopecky, die eerder op de dag gevallen was, hard door op de kasseien van de Lange Ast. Een strook van 400 meter met 5,2 procent stijging. Alleen Lorena Wiebes, Lily Williams en Arlenis Sierra konden haar volgen.

Wiebes was ook betrokken bij de valpartij waar Kopecky (die met gescheurd tricot over de finish kwam) naar de grond ging.

Kopecky, die net als Wiebes bij SD Worx rijdt. Ze ging er op 7 kilometer solo vandoor en had binnen een mum van tijd een halve minuut te pakken. Wiebes, die de wedstrijd in 2019 en 2022 won, eindigde voor Williams als tweede.

Vorig jaar kwam Kopecky in tranen over de streep in Nokere. Destijds was ze in rouw vanwege het overlijden van haar broer. De Vlaamse zou toen eigenlijk Nokere niet eens rijden, maar stapte speciaal op met als doel om haar broer te eren.