Weer puntenverlies voor City bij rentree De Bruyne

Dat gold ook voor West Ham United, maar daar was het bij de eerste kans wel meteen raak. Michail Antonio opende de score met een fraaie omhaal: 1-0. Het was voor de 30-jarige voetballer al zijn elfde doelpunt in de laatste twaalf Premier League-wedstrijden.

City, zonder de geblesseerde Nathan Aké, was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar veel grote kansen kreeg de huidige nummer elf van de Premier League niet.

In de tweede helft kwam Phil Foden in de ploeg bij City voor Sergio Agüero, die na lang blessureleed nog niet helemaal fit was. Het bleek een gouden wissel van Guardiola, want vijf minuten later schoot Foden uit de draai de gelijkmaker binnen: 1-1.

Nog meer onheil trof West Ham, want even later viel doelpuntenmaker Antonio geblesseerd uit. Bij City, dat nog nooit een wedstrijd verloor waarin Foden een doelpunt maakte, mocht Kevin De Bruyne nog twintig minuten meedoen.