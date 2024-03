Tot in de avond grote verkeershinder bij Eindhoven door dreigend gaslek

In Eindhoven dreigt een gasleiding in de buurt van de High Tech Campus kapot te gaan. Uit voorzorg is de directe omgeving afgezet, evenals snelwegen A2 en A67. Er is grote verkeershinder rondom Eindhoven en dat duurt naar verwachting tot in de avond.

Herstelwerk bij de gasleiding is in volle gang. Uit voorzorg is de leiding afgesloten. Het resterende gas wordt gecontroleerd afgefakkeld, zegt de veiligheidsregio. "Dit kan gepaard gaan met een vuurpluim, van 1 tot 3 meter, dat is normaal." Netbeheerder Enexis laat weten dat er niemand in omgeving zonder gas zit vanwege de situatie.

Files

Automobilisten worden met klem opgeroepen de regio te vermijden. Al ver voor de avondspits leidt de situatie tot files in beide rijrichtingen doordat het verkeer wordt omgeleid via de binnenstad. Rond 15.30 liep de vertraging plaatselijk op tot ongeveer een uur. Ook de provinciale weg N2 is afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en De Hogt.