Tot in avond grote files bij Eindhoven, gas uit leiding wordt afgefakkeld

In het zuiden van Eindhoven is een gebied afgesloten vanwege een gasleiding die kapot dreigde te gaan. Onder meer de snelwegen A2 en A67 zijn dicht. Er is grote verkeershinder in de omgeving, die naar verwachting tot in de avond duurt.

Herstelwerk bij de gasleiding is in volle gang. Uit voorzorg is de leiding afgesloten. Het resterende gas wordt gecontroleerd afgefakkeld, zegt de veiligheidsregio. "Dit kan gepaard gaan met een vuurpluim, van 1 tot 3 meter, dat is normaal." Netbeheerder Enexis laat weten dat er niemand in omgeving zonder gas zit vanwege de situatie.

Bekijk hier beelden van het affakkelen: