Gasleiding Eindhoven dreigt kapot te gaan, verkeershinder door afsluitingen

Omwonenden is via NL-Alert gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Daarnaast wordt de A2 volgens Omroep Brabant geblokkeerd door auto's van de politie en Rijkswaterstaat omdat er niet gewacht kan worden op de gebruikelijke middelen om de snelweg af te zetten. De provinciale weg N2 is afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en De Hogt.

In de omgeving worden ook andere voorzorgsmaatregelen getroffen voor als het misgaat. Zo is een golfclub in de buurt ontruimd en zijn omliggende gebouwen op de hoogte gebracht zodat mensen zich op een eventuele evacuatie kunnen voorbereiden.

Werkzaamheden en files

De leiding verzakte vandaag tijdens werkzaamheden. "Wij hebben daar in verband met werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie staan. Onder die installatie is zand weggespoeld en zo is de gasleiding bloot komen te liggen", zegt een woordvoerder van waterschap de Dommel. "Wij gaan de installatie ontmantelen, zodat het zand weer aangevuld kan worden."