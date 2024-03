Gasleiding dreigt te barsten in Eindhoven, gebied ontruimd en A2 afgesloten

In Eindhoven dreigt een gasleiding in de buurt van de High Tech Campus te barsten. Uit voorzorg is een gebied van 200 meter rond de leiding afgezet en er zijn meerdere wegen afgesloten, waaronder de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Ook is er een NL-Alert verstuurd.

De gasleiding ligt ter hoogte van de Laarstraat. Volgens Omroep Brabant gaat het om een 30 centimeter dikke hogedrukleiding. Een hoop grond onder die leiding is verzakt, mogelijk door een lekkage. Een deel van de buis heeft daardoor geen ondersteuning meer en buigt door.

De Veiligheidsregio benadrukt dat er op dit moment geen sprake is van een gaslek. Maar omdat het potentiële gevaar groot zou zijn, zijn er meerdere voorzorgsmaatregelen getroffen.

Snelweg geblokkeerd

Omwonenden zijn via NL-Alert gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Daarnaast wordt de A2 volgens Omroep Brabant geblokkeerd door auto's van de politie en Rijkswaterstaat omdat er niet gewacht kan worden op de gebruikelijke middelen om de snelweg af te zetten. De provinciale weg N2 is afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en De Hogt.

In de omgeving worden ook andere voorzorgsmaatregelen getroffen voor als het misgaat. Zo is een golfclub in de buurt ontruimd en zijn omliggende gebouwen op de hoogte gebracht zodat mensen zich op een eventuele evacuatie kunnen voorbereiden.