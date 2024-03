Maat vol voor buurt na explosie bij woning Schiedam: 'We zijn er klaar mee'

Bij een woning in Schiedam is vannacht een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, maar de woning en enkele auto's in de straat zijn wel beschadigd. Voor buurtbewoners in en rondom de straat is de maat vol, zeggen zij tegen Rijnmond.

De explosie was vannacht rond 03.00 uur. Enkele uren eerder was het ook al raak in Ridderkerk, waar toen een explosief afging in een portiek. Ook hier raakte niemand gewond, de schade bleef volgens de politie beperkt.

De politie doet onderzoek naar de explosies. Het is nog niet duidelijk of de twee incidenten verband houden met elkaar. Volgens de politie zijn beide woningen eerder het doelwit geweest van explosies. Bij de woning in Ridderkerk was dat in oktober, de explosie in Schiedam was in december.

Volgens Rijnmond gaat het in Schiedam om de woning van een crimineel, René F. Hij zou de opdrachtgever zijn geweest van een vergismoord in 2014, waarbij ggz-directeur Rob Zweekhorst werd doodgeschoten. F. ontkent zelf iedere betrokkenheid.

Al dertig jaar ellende

De Schiedammer is volgens de regionale omroep in december ook veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden voor betrokkenheid bij een drugslab. In verband met de privacy wil de politie niets zeggen over de identiteit van de bewoner.

Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep dat zij vannacht werden opgeschrikt door een harde knal. "We zaten rechtop in ons bed. We gingen gelijk naar beneden om te kijken, want voor hetzelfde geld is het een vergissing", zegt een buurvrouw. "Maar het kan haast niet missen, het was inderdaad weer raak op hetzelfde adres. Het is al dertig jaar ellende met deze familie. Ze horen niet in deze rustige straat", verzucht ze.

Volgens de omwonenden is de impact op de buurt groot. "Het is nu al de vijfde keer dat ik 's nachts niet kan slapen", vertelt een buurtbewoner. "Regelmatig waren er al invallen, aanhoudingen en nu is het dit weer. We zijn er helemaal klaar mee." Een andere omwonende: "Mijn buurvrouw heeft twee kleine kindjes. Zo'n kind is na zoiets natuurlijk helemaal van slag."

Foute dingen

De zoon en dochter van F. en hun moeder kwamen na de explosie volgens Rijnmond wel langs bij de woning. Zij zouden er zelf niet meer wonen. Ook op hen hebben de gebeurtenissen impact, zeggen zij tegen de omroep. "Ik weet dat mijn vader met foute dingen bezig is, maar wij hebben hier ook als gezin niet om gevraagd", zegt zijn zoon.

Hoewel dus niemand bij de explosie gewond raakte is er in de straat wel het een en ander beschadigd, zoals enkele auto's. "Ik zei vanochtend tegen mijn man: jammer dat niet heel de boel is ontploft, dan waren we er tenminste van af", aldus een buurtbewoner.