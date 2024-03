Vier Nederlandse 'Noorse Broeders' de cel in na mishandeling in Noorwegen

Vier Nederlandse mannen zijn in Noorwegen veroordeeld tot celstraffen tot 8 maanden vanwege zware mishandeling. In november vorig jaar hebben ze in de kustplaats Tønsberg twee mannen mishandeld.

Het viertal, drie mannen van 19 en een man van 21 jaar, is lid van de Noorse Broeders, een onderdeel van de Brunstad Christian Church. Dat is een wereldwijde evangelische geloofsgemeenschap waarvan de wortels liggen in Noorwegen.

De internationale beweging heeft circa 40.000 leden in ruim 50 landen. De Nederlandstalige afdeling telt zo'n 1900 leden. In november was er een conferentie in Noorwegen waaraan zo'n 3600 tieners deelnamen, onder wie circa 350 Nederlanders.

Op de vuist

De vier Nederlanders gingen in het uitgaanscentrum van Tønsberg op de vuist met twee inwoners van de stad. Een van de Noren liep daarbij een schedelbreuk en een hersenbloeding op. Hij kampt nog dagelijks met de gevolgen daarvan.

Het andere slachtoffer werd door het viertal geslagen en geschopt terwijl hij op de grond lag. De mishandeling werd vastgelegd door zowel bewakingscamera's als door de daders zelf. Wat de toedracht is, is onduidelijk.

Toen de politie kwam sloegen de daders op de vlucht. Ze werden later die avond opgepakt in het conferentiecentrum. Volgens het AD, dat in november vlak na het incident met de Noorse politie sprak, komen de daders uit Krommenie. Er zou bij de daders geen alcohol in het spel zijn geweest, zei de Noorse politie tegen de krant.

Acht maanden cel

De man van 19 die zijn slachtoffer bewusteloos sloeg, kreeg de zwaarste straf van acht maanden cel. Ook moet hij een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van ruim 4000 euro.

De 21-jarige en een andere 19-jarige man kregen ieder vijf maanden cel opgelegd en moeten het tweede slachtoffer circa 3500 euro betalen. De laatste aangeklaagde krijgt geen celstraf, maar wel een boete van zo'n 1200 euro.