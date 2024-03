Advies: eet niet alleen eieren van hobbykippen

Mensen die eieren van hun eigen kippen willen eten, kunnen dat het beste afwisselen met eieren uit de supermarkt. Met dat advies komt het Voedingscentrum. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vastgesteld dat Nederlandse hobbykip-eieren hoge concentraties PFAS kunnen bevatten en dat onduidelijk is wat daarvan de bron is.

De NVWA had demissionair minister Dijkstra voor Medische zorg geadviseerd het Voedingscentrum te vragen consumenten te informeren over de risico's. Het Centrum zegt nu dat eieren uit de supermarkt, van speciaalzaken of van de markt de veiligste keuze zijn. En wie toch ook eieren wil eten van zijn eigen hobbykippen, kan dat volgens het advies dus het beste afwisselen met eieren uit de supermarkt.

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die niet in het milieu voorkomen. Ze worden onder meer gebruikt voor waterafstotende kleding en anti-aanbaklagen van koekenpannen. PFAS kunnen slecht zijn voor de gezondheid.

Onderzoek

Er zijn al langer berichten over te hoge concentraties PFAS in eieren, bijvoorbeeld in de buurt van chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht, waar de zogenoemde fluorpolymeren worden gemaakt . Onder meer de NOS kwam twee maanden geleden met eigen onderzoek.

Daaruit kwam naar voren dat op zes van de twaalf onderzochte locaties PFAS in eieren van hobbykippen werd gevonden. In Utrecht, Friesland en Limburg waren de concentraties hoger dan de EU verantwoord vindt.

De minister voor Medische Zorg doet aanvullend onderzoek.