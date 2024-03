Ajax ook in return tegen Aston Villa zonder Berghuis

Ajax moet het in de return tegen Aston Villa donderdag doen zonder Steven Berghuis. De aanvaller reist niet meer naar Engeland voor het duel in de achtste finales van de Conference League.

Berghuis, die vorige week ook het thuisduel met Villa miste en al vier competitieduels miste, kampt met een knieblessure en is niet op tijd hersteld.

Terugslag

Trainer John van 't Schip sprak eerder nog de hoop uit dat Berghuis afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (2-2) zijn rentree had kunnen maken, maar de aanvaller bleek op zaterdag op de training "een terugslag" te hebben gehad.

Ook de geblesseerde Steven Bergwijn is nog altijd niet inzetbaar. Jongelingen Mika Godts en Silvano Vos maken hun rentree in de selectie. Zij ontbraken zondag in het competitieduel met Fortuna.

Een week geleden speelden Ajax en Aston Villa met 0-0 gelijk in de Johan Cruijff Arena. Donderdag treffen beide teams elkaar om 21.00 uur op Villa Park.