Desi Bouterse op opsporingslijst Interpol voor Decembermoorden

Decembermoorden

In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden vijftien mannen gemarteld en gedood in Fort Zeelandia, in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Het waren tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Hij was samen met een groep sergeanten door een coup in 1980 aan de macht gekomen. De vijftien mensen, onder wie journalisten, vakbondsleiders en advocaten, probeerden volgens het regime een coup te plegen.