Britse jongeren doden dieren met katapult en delen beelden in chatgroepen

Honderden Britse jongeren zitten in WhatsAppgroepen waarin foto's en video's worden gedeeld van dierenmishandelingen, meldt Sky News. Het zijn beelden van dieren die lijden of zelfs doodgaan nadat ze zijn beschoten met een katapult.

Sky News ontdekte elf chatgroepen met bij elkaar een kleine 500 leden, onder wie jonge kinderen en tieners. Daarin zijn ruim 350 foto's en video's gedeeld van dieren die met een katapult zijn verwond. Ook zijn er beelden van jongeren die tegen dieren schoppen of met kadavers op de foto gaan. In een aantal gevallen gebruiken de daders zelfgemaakte katapulten.

De Britse zender beschrijft wat er op een aantal video's te zien is. In een daarvan ligt een hert met een hoofdwond te trillen op de grond. De dader leunt over het dier heen, laat aan de camera een katapult zien en geeft het dier vervolgens een trap.

In een andere video houdt een tiener voor de camera bij een vijver een katapult omhoog, terwijl aan de overkant een Canadese gans verdrinkt. "Punt voor de nieuwe katapult, grote Canadese gans, dood als een dodo", is te horen.

In de chatgroepen zijn ook spraakberichten geplaatst waarin kinderen vertellen over de mishandelingen. "Dwars door de kop van het konijn", zou in een van die berichten te horen zijn.

Toename

Dierenwelzijnsorganisatie RSPCA reageert met afschuw en zegt dat er sprake is van een trend. "We krijgen steeds meer gewonde dieren binnen die zijn beschoten door katapulten", zegt een coördinator. Volgens hem ziet ook de politie in Londen en Essex een toename in het aantal incidenten.

Bij een vogelopvang in Shepperton, ten zuidwesten van Londen, zijn circa twintig vogels opgevangen die zijn beschoten met een katapult. De dieren hebben vooral verwondingen aan de kop en nek. "Het maakt me verdrietig als dieren zo lijden", zegt een vrijwilliger. "Ze worden enkel en alleen voor de lol beschoten."

Wetten

Het is in Engeland niet verboden om een katapult te hebben, maar er gelden wel wetten om dieren te beschermen. Zo werd in 2006 een wet ingevoerd waarin staat dat het verboden is om een dier onnodig te laten lijden.

Sky News citeert een parlementariër die vindt dat de verkoop van katapulten aan minderjarigen moet worden beperkt.

WhatsApp zegt tegen de Britse tv-zender dat de beelden in de chatgroepen in strijd zijn met de gebruikersvoorwaarden. Het platform benadrukt erbij dat er actie wordt ondernomen als de autoriteiten daarom vragen.