Trainer Sarri stapt op bij Lazio, assistent Martusciello opvolger

Maurizio Sarri is opgestapt als coach van Lazio. De 65-jarige Italiaan was bezig aan zijn derde seizoen in Rome, had nog een contract tot 2025, maar heeft dat ingeleverd.

Assistent-trainer Giovanni Martusciello neemt het stokje van Sarri over. Zaterdag maakt de 52-jarige Martusciello zijn debuut als hoofdcoach bij Lazio in het duel met Frosinone.

Slechte reeks

Lazio verloor in de Serie A vier van de laatste vijf wedstrijden, staat negende in de competitie op 35 punten van koploper Internazionale en werd vorige week uitgeschakeld in de Champions League door Bayern München.

Eerder dit seizoen eindigde Lazio nog boven Feyenoord in de groepsfase van de Champions League. Lazio verloor in Rotterdam met 3-1, maar won thuis met 1-0 van Feyenoord.

Vorig seizoen eindigde Lazio nog als tweede in de Serie A, de beste prestatie van de Romeinen sinds het winnen van de titel in 2000.