Opnieuw aanvallen op Rusland, olieraffinaderij geraakt

Bij een olieraffinaderij in de Russische stad Rjazan, ten zuidoosten van Moskou, is vanochtend vroeg brand uitgebroken na een droneaanval, schrijft de regionale gouverneur Malkov op Telegram. Het vuur is volgens de gouverneur inmiddels geblust.

Er zijn twee mensen gewond geraakt, meldt Malkov. Zij zouden letsel aan hun handen hebben opgelopen.

Op beelden op sociale media waren grote rookwolken te zien boven de raffinaderij in de stad: