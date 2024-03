Vertrouweling van Navalny weer thuis na aanval met hamer, wijst naar Poetin

De Russische politiek activist Leonid Volkov is weer thuis na een aanval met een hamer bij zijn huis in de Litouwse hoofdstad Vilnius. De voormalig stafchef van de overleden oppositieleider Aleksej Navalny was in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

In een video op sociale media vertelt Volkov (43) dat hij vijftien keer op zijn been is geslagen en dat hij moeite heeft met lopen. Ook heeft hij een breuk in zijn arm. Voor de Rus staat vast wie verantwoordelijk is voor de aanval. Hij noemt het een "duidelijke, kenmerkende bandietengroet van Poetin, uit de bandietenstad Petersburg". Verder dankt hij iedereen voor het meeleven.

Traangas

De vrouw van Volkov plaatste foto's van de verwondingen op sociale media. Ook is te zien dat er een autoraam is vernield. Volgens de voormalig woordvoerder van Navalny spoot de aanvaller ook traangas in de richting van Volkov. Een andere bondgenoot, advocaat Ivan Zjdanov, zegt dat de dader niets riep en dat alles in stilte gebeurde. Ook hij is ervan overtuigd dat het om een politieke aanval gaat.

De Litouwse politie meldde gisteravond alleen dat iemand met de Russische nationaliteit is aangevallen bij zijn huis in een buitenwijk van Vilnius. Over de identiteit van het slachtoffer werd verder niets meegedeeld. Er is nog niemand aangehouden.