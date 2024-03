Wielrenner Dennis, verdacht van doodrijden van zijn vrouw, zwijgt voor rechter

De borgtocht van voormalig wielrenner Rohan Dennis is met vijf maanden verlengd. De Australiër verscheen dinsdag voor het eerst voor de rechter, nadat hij in december was opgepakt omdat hij zijn vrouw zou hebben doodgereden.

Tijdens de zitting beriep Dennis zich op zijn zwijgrecht.

Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, moest zich in de rechtbank van Adelaide verantwoorden voor gevaarlijk rijden met de dood tot gevolg en rijden zonder de nodige voorzichtigheid.

Reconstructie

De 33-jarige renner zou zijn vrouw, voormalig profrenster Melissa Hoskins, voor zijn huis aangereden hebben met een pick-uptruck. Hoskins stierf in het ziekenhuis.

Dennis werd gearresteerd en korte tijd later op borgtocht vrijgelaten. De rechtbank heeft besloten om deze borgtocht tot en met 6 augustus te verlengen, omdat er meer tijd nodig is om een reconstructie te maken van het ongeval.

Dennis reed tot december bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma (tegenwoordig Visma - Lease a Bike). Zijn contract werd daar niet verlengd, waardoor hij dit jaar zonder ploeg zit.