Alvarado zegeviert ook in Ruddervoorde waar podium weer oranje kleurt

Ceylin Alvarado heeft ook de tweede Superprestige-veldrit van dit seizoen gewonnen. Twee weken geleden was ze ook de sterkste in de openingsrit in Gieten. Na een spannende wedstrijd bleef de wereldkampioene landgenote Annemarie Worst zaterdagmiddag net voor.

Alvarado ging als een speer van start en alleen Worst kon aansluiten. In de tweede ronde ging Alvarado ineens onderuit. Ook Worst werd opgehouden, maar die kon even later toch een gaatje slaan. Ze werd echter weer bijgehaald nadat ze tijd had verloren in de zandbak.

Alvarado, Manon Bakker, Yara Kastelijn en Lucinda Brand konden aansluiten en het Nederlandse vijftal maakte er in het vervolg een spannende strijd van, maar net als in Gieten had Alvarado de beste benen.

Podium is kopie

Het podium in Ruddervoorde was volledig Nederlands en een exacte kopie van de eerste veldrit. Worst werd tweede, Brand derde. Met Kastelijn en Manon Bakker op de plaatsten vier en vijf was het succes compleet.

In het vorige seizoen pakte Alvarado zowel de Nederlandse als de wereldtitel en schreef ze het Superprestige-klassement op haar naam.