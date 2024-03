Spannende tijd voor TikTok in VS: toekomst weer onzeker door wetsvoorstel

Opnieuw is er grote onzekerheid ontstaan over de toekomst van TikTok in de VS. Voor de derde keer in vier jaar tijd proberen politici de app te verbieden. Hoewel het zeker nog geen gedane zaak is, is deze nieuwste poging uiterst serieus.

Het is allemaal het gevolg van een wetsvoorstel waar naar verwachting vandaag in het Huis van Afgevaardigden over wordt gestemd. De kans is groot dat de wet wordt aangenomen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de 170 miljoen gebruikers van de app in Amerika en daarmee indirect ook voor Nederlandse gebruikers: velen zullen Amerikaanse tiktokkers volgen.

Er is al jaren groot wantrouwen in de VS richting TikTok, een app van Chinese makelij. Gevreesd wordt dat via de app gevoelige data in handen kan komen van die overheid. Een andere zorg is dat China via het algoritme van TikTok sentimenten in de VS richting de verkiezingen zou kunnen sturen. De video-app ontkent stelselmatig dat het hieraan mee zou werken.

Gedwongen verkoop

In het voorstel wordt het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, gedwongen om de app te verkopen. Gebeurt dat niet, dan moet de app uit de downloadwinkels van Apple en Google worden gehaald én moeten hostingproviders stoppen met dienstverlening. Met andere woorden: de nekslag voor de app in het land.

In een reactie op het voorstel noemt TikTok dit een "regelrechte ban" en waarschuwt het dat hiermee de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. Topman Shou Chew, die al gepland had om naar Washington af te reizen, probeert te redden wat er te redden valt.

TikTok is door de situatie overvallen, volgens The Wall Street Journal kwam het Amerikaanse management nog twee weken geleden tot de conclusie dat het gevaar van een verbod geweken was. Men zou wel hebben geweten van het wetsvoorstel, maar het was niet de verwachting dat dit zoveel steun zou krijgen. Inmiddels heeft TikTok tot twee keer toe een pushbericht gestuurd naar zijn 170 miljoen Amerikaanse gebruikers met de oproep om hun vertegenwoordiger in het Congres te bellen.