Halsema bezoekt Holocaustoverlevende die onder gejoel Holocaustmuseum inzegende

De vraag of de demonstranten tijdens de opening te dichtbij stonden is al dagenlang voer voor discussie, ook binnen de landelijke politiek. Mensen vinden het pijnlijk dat de aanwezigen tijdens de opening ermee werden geconfronteerd op zo'n plechtig en emotioneel moment.

De Tweede Kamer en het kabinet spraken gisteren hun afschuw uit over de gebeurtenissen tijdens de opening en ook burgemeester Halsema ligt vanwege de protesten onder vuur vanwege de aanpak van de demonstraties.

De lokale Amsterdamse politiek is verdeeld over de kwestie. De VVD heeft een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd omdat de demonstratie volgens die partij op deze manier niet had mogen plaatsvinden.