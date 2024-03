Japanse raket ontploft seconden na lancering op eerste vlucht

Stukken van de raket vielen terug op Space Port Kii, een zuidelijk gelegen lanceerbasis niet ver van de stad Osaka, en er brak brand uit op het platform. Er zijn geen gewonden gevallen, melden de autoriteiten.

De raket ontplofte nadat een automatisch systeem om de vlucht te stoppen was geactiveerd. Space One liet weten dat het "de vlucht beëindigd had", zonder in detail te treden over de oorzaak van de mislukking. Het bedrijf onderzoekt de vluchtdata.

Het ging om een testvlucht, maar Kairos vervoerde wel een lading. Aan boord was een experimentele spionagesatelliet die de taken van andere spionagesatellieten had kunnen overnemen als die uit zouden vallen.

Space One is een relatief nieuw ruimtevaartbedrijf. Het werd in 2018 opgericht door een consortium van Japanse ondernemingen met het doel goedkope raketten te ontwikkelen. De Kairos moet ladingen tot 250 kilo in een baan om de aarde kunnen brengen.