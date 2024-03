Ex-first lady Honduras wil president worden na veroordeling echtgenoot

De voormalige first lady van Honduras, Ana García de Hernández, zegt dat ze de nieuwe president van dat land wil worden. Ze doet die uitspraak een paar dagen na de veroordeling van haar man in de VS voor grootschalige drugssmokkel.

Juan Orlando Hernández, (55) was van 2014 tot 2022 president van Honduras. Begin 2022 trad hij af. Een paar maanden later werd hij gearresteerd en uitgeleverd aan de VS omdat hij sinds 2004 had geholpen om ruim 360.000 kilo cocaïne de VS binnen te smokkelen.

Zijn vrouw zegt dat ze vanaf nu een "actieve en pro-actieve strijd zal beginnen om de wereld te laten weten van het onrecht dat heeft plaatsgevonden". Ze zegt dat te willen doen door zich tot presidentskandidaat te laten benoemen door de Nationale Partij van haar man.

Op de hoogte

"Ik weet wat er moet gebeuren, ik ken het werk, ik ken de toewijding en de strijd die mijn man elke dag heeft geleverd en ik ken de grote behoeften van Honduras", aldus García de Hernández.

Volgens de regerende LIBRE-partij was García de Hernández op de hoogte van de banden die haar man onderhield met drugshandelaren en probeert ze nu zelf strafvervolging te ontlopen door president te worden.

Steekpenningen

Ex-president Hernández werd vorige week door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan grootschalige drugssmokkel. Hij had als parlementariër en later als president steekpenningen aangenomen om zijn politieke carrière te bekostigen. Er hangt hem een celstraf van minimaal 40 jaar boven het hoofd. In juni krijgt hij de strafmaat te horen.