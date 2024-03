Alcaraz, Sinner en Swiatek eenvoudig ronde verder in Indian Wells

De Spanjaard Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Indian Wells. De titelverdediger en huidig nummer twee van de wereld won eenvoudig met 6-3, 6-3 van Fábián Marozsán.

De Hongaar (ATP-58) had vorig jaar op het masterstoernooi van Rome nog voor een enorme stunt gezorgd door Alcaraz in twee sets te verslaan. Ook ditmaal leek hij het de Spanjaard bij vlagen lastig te maken.

Zo kon hij qua snelheid prima meekomen in de rally's, maar Alcaraz was constanter en speelde op de belangrijke momenten zijn beste spel.

"Om eerlijk te zijn was ik best nerveus voor de wedstrijd", erkende Alcaraz na afloop. "Ik weet nog dat ik geen enkele kans had in die wedstrijd in Rome. Vandaag wist ik wat ik beter moest doen."

De Duitser Jiri Lehecka is de tegenstander van Alcaraz in de kwartfinales.

Achttien op rij voor Sinner

Jannik Sinner staat ook in de kwartfinales na een 7-6 (4), 6-1 overwinning op Ben Shelton. De Italiaan boekte tegen de Amerikaan zijn achttiende zege op rij.