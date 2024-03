Gevangene in België drie dagen lang gemarteld door celgenoten

Een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen is drie dagen lang zwaar mishandeld door medegevangenen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt onder meer VRT Nieuws op basis van eigen bronnen. De man zou in levensgevaar verkeren.

Het slachtoffer heeft onder meer zware brandwonden overgehouden aan de mishandeling door zijn vijf celgenoten, schrijft de Vlaamse omroep. Volgens de krant Het Laatste Nieuws had hij kokend water over zich heen gekregen.

De Gazet van Antwerpen beschrijft beelden van de mishandelingen die de medegevangenen volgens de krant zelf hebben gefilmd. Daarop is onder meer te zien hoe de man, volgens zijn belagers een pedofiel, met een bezemsteel wordt verkracht en gedwongen wordt uitwerpselen te eten.

In de gevangenis was zondagavond laat een 24-uurs-staking begonnen. De folterpraktijken zouden voor de staking begonnen zijn, maar tijdens en na de staking zijn verdergegaan zonder dat iemand iets opmerkte.

Onderzoek ingesteld

De man werd dinsdagavond, toen cipiers ontdekten wat er zich in de cel had afgespeeld, naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het kan dat de mishandeling in de gevangenis zo lang kon doorgaan zonder dat er werd ingegrepen. Er is een onderzoek ingesteld. De cel is verzegeld voor sporenonderzoek en de medegevangenen zijn verdeeld over andere cellen.

De Antwerpse krant beschikt over een interne brief over het voorval van de gevangenisdirectie aan het personeel en de vakbonden. Die schrijft daarin dat ze nog nooit zo'n ernstig geval van geweld heeft meegemaakt onder gedetineerden.

De vakbonden voor gevangenispersoneel geven vandaag een persconferentie over de zaak. Volgens de bonden is die "een direct gevolg" van de problemen die al jaren spelen in gevangenissen, die veelal overvol zitten en kampen met een onderbezetting aan personeel.