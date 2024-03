Excuses van TUI voor tekst over 'dappere voorouders' bij Suriname-reis

Reisorganisatie TUI biedt excuses aan voor een begeleidende tekst bij een rondreis naar Suriname. In de beschrijving werden Nederlandse vakantiegangers uitgenodigd om "in de schoenen van onze dappere voorouders" te stappen en "de sfeer van de plantages" te proeven.

Een Instagramgebruiker had een screenshot van de tekst op het platform gezet en dat leidde tot verontwaardigde reacties. Ook actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) reageerde verbolgen.

De tekst is inmiddels aangepast en de reisorganisatie heeft excuses aangeboden onder een van de Instagramposts. "Met het hoofd diep in het stof gebogen lezen we dit bericht", aldus TUI. "Ongetwijfeld heeft de tekstschrijver het niet slecht bedoeld, maar we begrijpen helemaal dat het kwetsend is en gewoon dom van ons dat het niet is opgemerkt."

Het reisconcern zegt "juist trots te zijn op het feit dat we mensen kennis mogen laten maken met het moois van Suriname, met respect voor het land, de mens en de geschiedenis", maar dat de tekst over de "dappere voorouders" daar niet bij past.