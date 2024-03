'Twee Nederlanders doodgeschoten op markt in Belize'

In de hoofdstad van Belize zijn bij een schietpartij zeker twee Nederlanders om het leven gekomen. Dat melden lokale media op basis van politieverklaringen. Het zou gaan om een moeder en haar 11-jarige dochter. Een 8-jarige zoon zou gewond zijn geraakt.

Volgens de berichten was een Nederlands gezin van vier een ijsje aan het eten op een markt in Belmopan toen een man op hen begon te schieten. Hij zou eerst het vuur hebben geopend op de moeder en vervolgens op de kinderen. De politie heeft de schutter gearresteerd, meldt nieuwssite BBN.

De site in het Centraal-Amerikaanse land meldt te hebben vernomen dat het een Nederlands gezin betreft dat op bezoek was in Belize. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat desgevraagd aan de NOS weten de berichten uit Belize te onderzoeken.

