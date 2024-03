Vrouw en kind dood na schietpartij in Belize

Bij een schietpartij in de hoofdstad van Belize zijn een 43-jarige vrouw en een 8-jarig meisje om het leven gekomen, meldt de politie in het Centraal-Amerikaanse land.

Aanvankelijk ging de politie ervan uit van dat de slachtoffers Nederlands waren. Maar in een later politiebericht staat dat het een Italiaanse vrouw en een Mexicaans meisje betreft.

In het politierapport staat dat een man, vrouw en hun twee kinderen met een bevriend buurmeisje een ijsje aan het eten waren bij een speeltuin in Belmopan. Nadat de man de schutter had begroet, opende die het vuur op de man, waarbij de vrouw dodelijk werd geraakt. Toen de man met de kinderen op de vlucht sloeg, werd ook het buurmeisje fataal geraakt.

De politie meldt dat de schutter is gearresteerd. Op basis van een identiteitsbewijs dat hij bij zich droeg concludeert de politie dat het gaat om een man met de Amerikaanse nationaliteit. Er zijn aanwijzingen dat het gezin een AirBnB van de man huurde in de stad, meldt PlusTV Belize.