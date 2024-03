Opnieuw Biden versus Trump: allebei genoeg steun voor presidentsnominatie

President Biden en Donald Trump hebben allebei genoeg kiesmannen verzameld om de nominatie van hun partij veilig te stellen. In beide gevallen gaf de winst bij de Amerikaanse voorverkiezingen in de staten Georgia en Mississippi de doorslag.

Amerikaanse media melden dat Biden nu de benodigde 1968 kiesmannen binnen heeft. Komende zomer zal zijn partij hem op een congres officieel voordragen als presidentskandidaat. Trump heeft de drempel van 1215 kiesmannen gehaald en zal in de zomer worden voorgedragen als presidentskandidaat voor de Republikeinen.

Weinig concurrentie

Biden nam het tijdens de voorverkiezingen op tegen andere kandidaten binnen zijn partij, maar geen van die tegenstrevers wist het de huidige president lastig te maken.

Zo peilde de relatief onbekende schrijfster Marianne Williamson steeds rond de 4 procent steun, maar wist ze geen enkele gedelegeerde voor zich te winnen. Ondernemer Jason Palmer wist in Amerikaans Samoa drie kiesmannen binnen te slepen, maar gold evenmin als serieuze concurrent voor Biden.

Nikki Haley

Donald Trump had geen tegenstrevers meer in de race om het kandidaatschap nadat Nikki Haley vorige week besloot om zich terug te trekken. Ze wist de oud-president bij de voorverkiezingen alleen te verslaan in de hoofdstad Washington en in de staat Vermont.

Het is voor het eerst in bijna 70 jaar tijd dat twee eerdere presidentskandidaten opnieuw in de race zijn voor het Amerikaanse presidentschap.