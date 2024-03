Unicef: wereldwijde kindersterfte nog nooit zo laag

Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest, meldt Unicef in een rapport over het jaar 2022. In dat jaar stierven 4,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar.

Unicef komt ieder jaar met een rapport over wereldwijde kindersterfte. In de nieuwste versie staat dat het sterftecijfer voor kinderen jonger dan vijf sinds het jaar 2000 met 51 procent is gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is dat te danken aan verbeterde toegang tot gezondheidszorg, waaronder vaccinaties, geboortezorg, en behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontsteking.

"Deze cijfers laten zien dat jaren van investeringen in goede gezondheidszorg en de inzet van vroedvrouwen, gezondheidspersoneel en voedingsdiensten echt helpen om levens te redden", zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland.

"Ook landen met lage en lagere middeninkomens laten een sterke daling zien, wat aantoont dat vooruitgang mogelijk is als er maar voldoende wordt geïnvesteerd in gezondheidszorg." Cambodja, Malawi, Mongolië en Rwanda hebben de sterfte onder de vijf jaar sinds 2000 zelfs met ruim 75 procent teruggedrongen, meldt de hulporganisatie.

Toegang zorg verbeteren

Toch is er nog veel werk te verrichten, zegt Unicef. Van de 4,9 miljoen kinderen onder de vijf die in 2022 stierven, was de helft pasgeboren. Daar komt bij dat de dood van 2,1 miljoen kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 24 jaar vermeden had kunnen worden als ze een betere toegang tot zorg hadden gehad en er voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel was geweest.

"De plaats waar een kind geboren wordt, mag niet bepalen of het leeft of sterft", zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. "Het is van cruciaal belang om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg voor elke vrouw en elk kind te verbeteren, ook tijdens noodsituaties en in afgelegen gebieden."