Arsenal verslaat Porto na penalty's: na 14 jaar weer kwartfinalist Champions League

In de verlenging nam de spanning de overhand en kwamen beide ploegen nauwelijks tot kansen, waarna Raya zijn heldenrol kon opeisen met twee gestopte strafschoppen in de serie.Vrijdag gaat Arsenal voor het eerst sinds 2010 in de koker voor de loting van de achtste finales.

Daarmee rekent de club af met de vloek die de 'last 16 hoodoo' werd genoemd. De Gunners ontbraken de afgelopen zes seizoenen in de Champions League, daarvoor was zeven jaar op rij de achtste finale het eindstation.